“Bu Türkiye’ye savaş ilan etmektir! Sisi faturasını öder”

yeniakit.com.tr Mısır’da idamla yargılanan İhvan üyesi Muhammed Abdulhafiz Hüseyni, Türk yetkililer tarafından Sisi yönetimine iade edilmişti. Hüseyni’nin iadesiyle ilgili türlü ayak oyunlarının oynandığı belirtilmiş, FETÖ’nün işin içinde olabileceği kaydedilmişti.

Mısır’ın dün 9 İhvan üyesi genci idam etmesi hakkında konuşan Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Hüseyni’nin idam edilmesi halinde darbeci Abdulfettah es-Sisi’nin FETÖ ile iş birliği yaptığını kabul etmiş olacağını söyledi ve bunun Türkiye’ye karşı savaş ilanı olacağını belirtti.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, Mısır’ın darbeci diktatörü Abdulfettah es-Sisi ve yönetiminin, İhvan üyelerini idam etmesi masaya yatırıldı.

"Hüseyni'nin listede olup olmadığına baktık"

İdam kararlarıyla ilgili çok önemli bir ayrıntı olduğunu söyleyen Karahasanoğlu, “Daha 10 gün içerisinde Türkiye’ye gelen, geldiğinde de bir gün içerisinde, idamla yargılandığı bilindiği halde oradaki polislerin türlü ayak oyunlarıyla, adeta merkezi yönetimden kaçırarak Mısır’a yolladığı Hüseyni isimli gencin idam edilenlerin arasında olup olmamasına baktık.” dedi.

"Türkiye'ye bir anlamda savaş ilan etmiş gibi olur"

İdam edilenlerin arasında Hüseyni’yi göremediklerini belirten Karahasanoğlu, “Eğer Mısır, Türkiye’den ayak oyunlarıyla yollanan kişiyi de idam etmeye kalkarsa, Türkiye’ye bir anlamda ‘savaş ilan etmiş’ gibi olur.” ifadesini kullandı.

"Sisi faturaları ödemeye hazır olsun"

Bu hareketin Mısır tarafından Türkiye’ye, “FETÖ ve ABD ile kol kola girdik, İstanbul’dan birini alıp idam ettik” diyerek medyan okuma olarak kabul edeceğini belirten usta gazeteci, “Ondan sonra da Sisi’nin faturaları ödemeye hazır olması gerekir” dedi.