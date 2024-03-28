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Gündem Bu toprakların evlatları böyle olamaz! “Ben Filistinli değilim yiyemem onlar yesin”
Gündem

Bu toprakların evlatları böyle olamaz! “Ben Filistinli değilim yiyemem onlar yesin”

Yeniakit Publisher
2024-03-28 12:52:00 -

Bir sokak röportajında, Filistinlilerin yemek zorunda kaldığı ekmeği gençlere gösteren muhabir, aldığı cevap karşısında şoka girdi.

 yeniakit.com.tr 

Filistin’de yaşanan soykırım ve terör oluşumu İsrail’in yardımları bilinçli şekilde engellemesi, bölgede yaşanan insani krizi artırıyor. Yiyecek bulmakta zorlanan Filistinliler, buldukları tüm gıdaları değerlendirmeye çalışıyor.

Bu içler acısı duruma dikkat çekmek isteyen bir muhabir, sokak röportajı yaparak Filistinlilerin yemek zorunda kaldıkları ekmeği gençlere gösterdi.

Bunu yiyen insanlar var biliyor musunuz? Filistin'deki kardeşlerimiz bunları yemek zorunda kalıyorlar.” diyen muhabire seküler genç, “Onlar yesinler.” cevabını verdi.

Sen yemiyorsun, onlar niye yesin ki?” diye sorulması üzerine gencin, “Ben Filistinli değilim.” demesi vicdanları dağladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Batı etkisindeki seküler Türk gençlerinin açlıktan ölmemek için çürümüş, küflenmiş ekmek yemek zorunda kalan Filistinlilerle dalga geçer gibi konuşması, Gazzelilerin yaşadığı dramı haklı görmesi izleyenlerin midesini bulandırdı.

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