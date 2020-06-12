Bu terapi ile bebekler uykuya daha rahat geçiyor

Kırıkkale’de açılan anne bebek aktivite merkezinde uygulanan bebek masajı ile miniklerin bedensel ve ruhsal gelişimine katkı sağlanırken hidroterapi ile de uykuya daha rahat geçilmesi sağlanıyor.

Kırıkkale’de yeni faaliyete geçen SPA merkezinde bebekler özel tasarlanan jakuzilerde boyun simidiyle özgürce hareket ederken, ebeveynleri de çocuklarının suda yaptığı hareketleri görme imkanı buluyor. Sudaki seansın ardından eğitim almış uzmanlar tarafından bebeklere masaj yapılırken bu sayede vücut gelişimine de katkı sağlanıyor. İstanbul’da kendi bebeğini götürdükten sonra diğer miniklerin de bu hizmetten faydalanması için işletmeyi açtıklarını kaydeden iş yeri sahibi Saliha Derenem, SPA merkezine getirilen bebeklerin hem gelişebilecekleri hem de eğlenebilecekleri bir ortam hazırladıklarını söyledi.

"Bebeklerin kas-iskelet sistemini geliştiriyor"

Bebek SPA ve masajının çocuğun gelişimine katkı sağladığını belirten Derenem, “Onlara hem gelişecekleri hem de eğlenebilecekleri bir ortam hazırladık. Bebeklerimiz geldikten sonra ortama alıştırıp onları havuz içerisinde rahatlatmaya alıyoruz. Bebeklerimizin hem sağlığı hem de güvenliği şekilde tasarlanmış jakuziler içinde bebeğimizi güvenli bir şekilde suya alıyoruz. 35 dakika süren bir seans geçiyoruz. 25 dakikası durgun su, son 10 dakikasını da hidroterapi ile tamamlıyoruz. Bu suyun bebeklere sağladığı faydalardan bir tanesi de bebeklerimizin kas ve iskeletlerini geliştirmek, bebeklerimizi rahatlatıp onları uykuya rahat geçirebilmek, özellikle diş çıkaran bebeklerimizi rahatlatmak, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, özellikle akciğer kapasitesini arttırıp dolaşım sistemini geliştirmiş oluyoruz. Özellikle 4 aya kadar süren bir süreçte bebeklerimize burada hidroterapi uyguluyoruz. Onun dışında bir çok faydası var. Bebeklerin kas-iskelet sistemini geliştirecek, bebeğimizin yüzme yetisini kazandırmış olacağız. Yaş sınırlaması 3 yaşa kadar alıyoruz. Annelerimizin babalarımızın bu hizmetten yararlanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.