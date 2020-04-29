Bu telaşın sebebi ne? Yasak bitince marketlere koşuyoruz

Akit Ekonomi

Vatandaşların telaşla toptan ve perakende gıda satışı yapan yerlerdeki raflara hücum etmeleri şaşkınlıkla karşılanıyor.

Hallerdeki kuyruk alışkanlığın eseri

Önceki hafta uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan Bayrampaşa’daki sebze-meyve hali yolundaki yoğun araç trafiği bu hafta da yaşandı. Otomobiller ve ticari taşıtlar hale girebilmek için gece yarısı yola çıkarken, hale ulaşabilen perakendeci ile tüketiciler ise sebze-meyve almak için yarıştı. Marketlerde de benzer görüntülerin olduğu gözlendi. Gıda ürünlerinin bulunduğu raflar boşaltan vatandaşlar, yağ, un, maya, makarna, pirinç, mercimek, bulgur, nohut ve fasulye gibi temel tüketim ürünlerini öncelikli olarak satın aldı. Ayrıca hijyen maddeleri, temizlik malzemeleri de yok sattı. Benzer görüntülerin virüsün yayılmasına davetiye çıkardığını vurgulayan uzmanlar ise bu tür alışkanlıkların bırakılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Stoklar yeterli

Perakende zincirlerinin yetkilileri, Covid-19’un tüketici davranışlarını değiştirdiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullanıyor: “Malum, panik havası gıda talebini önemli ölçüde arttırdı. Sokağa çıkma kısıtlaması kalkar kalkmaz marketlere akın başladı. Çok şükür bu akını atlattık. Tabii Türkiye, gıdada kendi kendine yetebilen bir ülke. Stoklar yeterli, eksik veya gedik yok. Bu sayede aranan ürünler kolay bir şekilde bulunuyor. Öbür taraftan pek çok ürün ambalajlı. Bu da tedarik sorunlarına neden olabiliyor. Çünkü ambalaj sektörünün artan üretime, talebe yetişemediği dönemler söz konusu.”

Tedarikçilerle irtibat halindeyiz

Tedarikçilerle yakın irtibat halinde olduklarını dile getiren aynı yetkililer, şunları kaydediyor: “Toptancılarla el ele veriyor ve rafları boş görünce ürünlerle dolduruyoruz. Öte yandan; hijyen kurallarına riayet ediyoruz. Tedarikçilere depolara ve marketlere ürün dağıtımı esnasında atmaları gereken adımları bir bir anlatıyoruz. Müşterilerimiz için başlattığımız 1.5 metre sosyal mesafe kuralını kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Market içindeki kuralları hem afişlerle hem de anonslarla duyuruyoruz. Ödemelerde nakit yerine temassız özelliği bulunan kartların kullanımını tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla Covid-19’u yenmek için gerekli her tedbiri almış vaziyetteyiz.”