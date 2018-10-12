Bu teknoloji sahteciliği engelliyor

Dünyada kullanımı hızla yaygınlaşan Blockchain (blok zinciri) teknolojisi ile diplomalar da dijitalleşiyor. Türkiye’deki bazı üniversitelerde de kullanılmaya başlanan Blockchain teknolojisi ile öğrencilere diploma ve transkrip belgelerini dijital ortamda veriliyor.

Uzmanlar, bu teknoloji sayesinde sahte diplomaların tarih olacağını, kendilerini doktor ve mühendis gibi tanıtan sahtekârların vatandaşları kandırmalarının önüne geçileceğini dile getiriyor.

Şifreli olmasının yanı sıra hem gizliliği hem de şeffaflığı koruyan bir veri tabanı olan ve dünyada da henüz yeni yeni kullanılmaya başlanan Blockchain teknolojisi, kağıt diploma ve transkript belgelerinin yanı sıra dijital ortamda da bu belgelerin teminini sağlayacak.