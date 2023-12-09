Bu teklif dünyayı ayağa kaldırır, yer değişimi sağlar! O adım: Rusya ve Türkiye ortak savaş uçağı ve SU uçakları üretebilir

Türkiye Hür ve Bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerlerken, ABD nin baskısından kurtulma çalışmaları devam ediyor.

ABD, Türkiye’nin NATO ülkesi olduğunu ve Stratejik ortak olmasına rağmen silah konusunda ve kendisini savunması için gerekli Uçak ve malzemeleri vermemek için direnç gösterirken, Rusya’dan ciddi destekler ve telifler gelmeye devam ediyor.

Rusya’da önemli görevlerde bulunan Askeri uzmanın son teklifi, ABD nin dünyada yerle bir olmasına neden olacağı düşünülüyor.

Rus askeri uzman Albay İgor Korotçenko: “Rusya ve Türkiye ortak savaş uçağı üretebilir.

Hatta Rusya, Türkiye’ye SU uçakları için üretim lisansı verebilir.” sözleri Dünyanın çivisinin çıkmasına neden olması bekleniyor.

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