“Bu tekerlek tümsekte kalmayacak”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) koordinasyonunda Kayseri Ticaret Odası’nda “TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı” düzenlendi.

Krizleri birlikte atlattık

Denizli, Konya, İzmir, İstanbul’un ardından Kayseri’de bir araya geldiklerini ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Son 25 senede iç ve dış kaynaklı çeşitli kriz ve çalkantıları hep beraber atlattık. Hepsinin üstesinden geldik, yine yola devam edeceğiz. Bu sıkıntılı günleri atlatmak için reel ve finans sektörü el ele verdik. Biz Türkiye için varız. İnanıyorum ki bu sefer de tümsekte bu tekerlek kalmayacak, aşacak gidecek” diye konuştu.

“Ekonomi olumlu yönde seyrine devam ediyor”

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Ekonomi olumlu yönde seyrine devam ediyor. Reel sektörle bankacılık sektörü ayrılmaz bir bütün. Birimizdeki bir rahatsızlık diğerimizi etkiliyor. Aynı gemide olduğumuzun farkında, bilincindeyiz. Hızlı koşuyoruz. Koşarken eksiğimiz, fazlamız olabilir. Daha iyiyi bulmak için gereken gayreti göstereceğiz” dedi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, reel sektör ve finans sektörünün üst düzey temsilcilerinin yanı sıra iş dünyasından yaklaşık 500 kişi katıldı.