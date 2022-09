Bu tariften sabahları 4 kaşık alın, kolesterole, tıkanmış damarlara veda edin

Doğal ilaç olarak bilinen ve sarımsak ile limonun özdeşleştirilmesiyle hazırlanan bu tarif kolesterolü düşürdüğü gibi aynı zamanda damarları da açıyor. Sağlıklı insanların ise bu karışımı sadece yılda bir kez tüketmesi öneriliyor. Mucizevi tarif ve damar tıkanıklığını gideren süper besinler.

Kolesterol diyeti nedir?

Kolesterol diyeti, yüksek kolesterolü olan kişilere doktorlarının önerileri ve bir beslenme uzmanı ya da diyetisyenin desteğiyle hazırlanan bir diyet programıdır. Kişinin gün içinde alacağı karbonhidrat, yağ ve protein miktarlarının belirlendiği bu programın amacı da tabii ki kolesterol sorunları yaşayan hastanın bu sorunlarını en aza indirmek, mümkünse uzun vadede bu sorunun, yani yüksek kolesterolün ortadan kalkmasını sağlamak.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki o da şu: Kolesterol diyeti "Herkes için tek bir diyet programı var."demek değildir. Kolesterol diyeti, yüksek kolesterolü olan kişinin yaşı, cinsiyeti, kilosu, gün içindeki fiziksel aktiviteleri gibi birçok değişkene bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Bu nedenle eğer kolesterol diyeti uygulamanız gerekiyorsa mutlaka bir beslenme uzmanı ya da diyetisyenden destek alarak kendinize özel bir diyet listesi oluşturmanız gerekir, bizden uyarması.

Kolesterol Diyeti Nasıl Yapılır?

Kolesterol diyeti nasıl yapılır diye merak edenler için kolesterol düşürücü bu diyetin özelliklerinden de söz edelim. Bu diyet, genel olarak yağlı yiyeceklerden ve doymuş yağlardan olabildiğince uzak durmanız gereken bir diyettir. Bu yüzden kolesterol diyeti yapılırken şunlara dikkat edilir:

Tereyağı ve margarin kullanılmamalı, bunlar yerine zeytinyağı tercih edilmelidir.

Patates kızartması ve hamburger gibi lezzetler de dahil olmak üzere her türlü fast food'tan uzak durulmalıdır.

Süt ve süt ürünleri tüketilirken tam yağlı olanlar değil daha az yağlı olanlar tercih edilmelidir.

Günde ortalama 2 litre su mutlaka içilmelidir. (En doğrusu kişinin günlük su ihtiyacını bir uzmandan öğrenmesi ve o miktar kadar suyu her gün mutlaka tüketmesi)

Et ve et ürünleri başta olmak üzere hiçbir yiyecek kızartılarak tüketilmemeli, bunun yerine fırında pişirme, haşlama, buğulama gibi yöntemler tercih edilmelidir.

Kuyruk yağı ve iç yağı gibi hayvansal yağlardan da uzak durulmalıdır.

Aynı şekilde hazır salata sosları tercih edilmemeli, salata sosu olarak az miktar zeytinyağı ve bolca taze sıkılmış limon suyu kullanılmalıdır.

Kolesterol diyeti sırasında şarküteri ürünleri, işlenmiş et ürünleri tercih edilmemelidir.

Nasıl yapılır?

Gerekli olan malzemeler

5 demet maydanoz

12 bardak su

1 kg limon

Bir 10’lu paket kabartma tozu (Karbonat)

Hazırlanması:

İlk önce suyu ısıtın ve kaynatın. Limonları yıkayıp dilimler halinde kesin. Tencereye ekleyin ve 10 adet kabartma tozu ekleyip bir saat boyunca bekletin. Maydanozu kesin, içine ekleyin ve ardından karışımı 3 saat boyunca düşük ateşte kaynatın. Daha sonra, bu karışımı cam bir kavanoza alın ve buzdolabında saklayın.

Uyandığınız zaman dört kaşık kadar tüketin. Hazırladığınız karışım, 20 gün yetecektir.

Kolesterolü Ne Düşürür?

Kolesterolü düşüren yiyecekler

Zeytinyağı: Antioksidan özelliği olan bir doymuş yağdır.

Pancar, bamya, havuç, patlıcan, yeşil fasulye, karnabahar, kuşkonmaz: Bu sebzeler özellikle buharda pişirildiğinde safra asidini bağlarlar.

Yulaf: Tüm tahıllar içerisinde bilinen en iyi lif kaynağı yulaftır.

Uzmanlar kapalı damarların açılması zencefil suyu öneriyor.

Damar tıkanıklığı için zencefil suyu

Taze zencefili küçük küpler halinde soyun ve dilimleyin. Biraz sıcak su ekleyin ve iyice karıştırın. Zencefil suyunuz 10 dakika içinde içilmeye hazır hale gelecek.