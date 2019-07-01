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Bu tarif minik gurmelerin damaklarını çatlatacak

8 ay ve üstü bebeklerin iştahla yiyeceği balkabaklı-tavuklu mama, annelerin favori tarifleri arasına girmeye aday...

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:30
Bu tarif minik gurmelerin damaklarını çatlatacak

Uzmanlar bebeklerin ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütü ile beslenmesi gerektiğini belirtiyor. 6. ay itibariyle bebekler yavaş yavaş ek gıda sürecine adım atıyor. Formül mama ile beslenen çocuklar da ise ek gıdaya geçiş dönemi doktor yönlendirmesiyle biraz daha erken olabiliyor. Ek gıda sürecinde ise anneler her gün farklı lezzetler hazırlamayı arzu ediyor. "Bugün ne pişirsem?" sorusu ile boğuşuyorsanız; sizlere muhteşem bir önerimiz var.

Balkabaklı-tavuklu mama (8 ay ve üstü)

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 300 gram balkabağı
  • 125 ml tuzsuz tavuk suyu
  • 100 gram tavuk göğsü

Tencereye zeytinyağı alın ve hafifçe ısıtın. Yağı kızdırmamanız bebeğiniz için çok önemli.

Yağın içerisine tavukları ekleyip güzelce soteleyin.

Tavukların üzerine balkabağı ekleyin.

Ardından tencereye tavuk suyunu dökün.

Yaklaşık 20-25 dakika içinde balkabakları ve tavuk yumuşayacaktır.

Ocaktan aldığınız yemeği bebeğinizin kolaylıkla yutabileceği şekilde püre haline getirin.

Mama ılınınca bebeğinize gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun.

 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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