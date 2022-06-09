Bu Tarif Kaçmaz: Kremalı Yalancı Ekmek Kadayıfı

Önce hangi malzemelerle ekmek kadayıfı yapacağımızı bir görelim. Ardından da bu nefis şerbetli tatlının yapımına geçelim.

Yalancı Ekmek Kadayıfı Tarifi İçin Malzemeler

Kek için;

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

Kreması için;

3. 5 su bardağı süt

4 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı hindistancevizi

1 paket vanilya

Karemeli Şerbeti için;

2. 5 su bardağı toz şeker

2. 5 su bardağı su

Yalancı Ekmek Kadayıfı Tarifi Nasıl Yapılır?

Kek için yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpalım ve sütü ekleyelim. Toz malzemeleri eleyerek harca ilave edelim. Yağlı kağıt serdiğimiz ve kenarlarını yağladığımız kalıba dökelim. Ben kare kek kalıbı kullandım. 160 ° derecede kontrollü pişirelim. Bu esnada kremayı hazırlayalım. Tüm malzemeleri süte ekleyip karıştıralım ve yoğunlaşıp kaynayana kadar pişirelim. Kenara alıp ara ara karıştırarak soğutalım. Karamel şerbeti için toz şekeri tavaya koyup altını açalım. Şeker eriyip rengi değişince suyunu dökelim ve sertleşen şekerin açılması için kaynatalım. Şeker tamamen eriyince altını kapatıp soğumaya bırakalım. Kekimiz soğuduktan sonra iki eşit parça bölelim ve ilk parçayı şerbetliyelim. Kremayı üzerine döküp düzeltelim ve diğer parçayı üzerine bırakalım. Kalan şerbeti de döküp soğuması için dolaba kaldıralım. Soğuyan tatlıyı dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.