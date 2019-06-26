Bu tarif gardıroplarınızın taptaze kokmasını sağlayacak

Kim gardırobunu açtığında mis gibi bir kokuyla karşılaşmak istemez. Kullanılan çamaşır deterjanları ve yumuşatıcılar çamaşırların güzel kokmasını sağlıyor ancak gardıropta uzunca süre bekleyen kıyafetler tazecik kokularını yitiriyor. İşte, dolabınızın her zaman mis gibi kokmasına yardımcı olacak bir sprey tarifi ile karşınızdayız.

Limonlu kıyafet kokusu

Malzemeler:

Yarım su bardağı su

1 yemek kaşığı karbonat

5 damla limon yağı

5 damla lavanta yağı

Sprey şişesi

Temiz bir sprey şişesine tüm malzemeleri doldurup, karışımı çalkalayın. İşte, bu kadar kolay.

Arzu ederseniz limon-lavanta yağlarının yanı sıra spreyinizde farklı esansiyel yağlar da tercih edebilirsiniz. Nane-portakal yağı ve vanilya-tarçın yağları da hoş ikililer oluşturacaktır.