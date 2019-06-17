Bu tarif bambaşka: Kabaklı ve havuçlu spagetti Hafif bir makarna tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Bol sebzeli bu makarna ailenizin favorileri arasına girecek gibi...

Kim makarnaya 'hayır' diyebilir ki? Makarna çok doyurucu olsa da içerdiği karbonhidrat nedeniyle fazla tüketildiğinde kilo alınmasına yol açar. Peki, bolca sebze içeren makarnaya ne dersiniz? İşte, lezzetli spagettinin püf noktası... Kabaklı ve havuçlu spagetti tarifi Malzemeler: 2 adet havuç

2 adet kabak

Zeytinyağı

Tuz

Kuru nane Kıymalı sos için; 150 gram kıyma

1 yemek kaşığı salça

Yarım su bardağı su

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pulbiber Kabakları ve havuçları sebze soyacağı ile ince ince şekillendirin. Arzu ederseniz bıçakla ince şekilde dilimleyebilirsiniz. Bir miktar zeytinyağı ile havuç ve kabakları soteleyin. Soteleme aşamasında tuz serpebilirsiniz. Sotelemeden sonra zeytinyağında kıymayı kavurun. Kıymaya salça, baharat ve suyu ilave edin. Servis aşamasında sebzelerin üzerine kıyma ekleyebilirsiniz. Arzu ederseniz kıymanın üzerine birkaç kaşık sarımsaklı yoğurt gezdirebilirsiniz.

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