Bu takım Almanya’ya benimle gidecek!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde cuma günü Ermenistan ile 1-1 berabere kalarak önemli avantaj kaybeden A Milli Takım, hazırlık maçında bugün Belçika'da Japonya ile karşılaşacak. Mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Stefan Kuntz, şunları söyledi:

Oyuncularımızın Ermenistan maçından sonra üzgün olmasını anlıyorum. Büyük adım atabilirdik ama ufak adım atmış olduk. Bu karamsarlığı da anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hâlâ çok iyi. Kupaya katılmak elimizde ve başaracağız.

Görevden alınacağı iddiaları hakkında) Geçen sene haziranda 4 maç yaptık, hepsini kazandık. Ama ondan sonra da insanlar, 'Yeni bir hocaya ihtiyacımız var' dedi. Bazen sosyal medyadan bazen de uydurdukları palavralarla.

DEMEK Kİ O KADAR KÖTÜ HOCA DEĞİLİM!

Sosyal medyada inanılmaz hakaretler alıyorum ama ben hâlâ burada hocayım, ne yaptığımı biliyorum ve önümüzdeki kupaya (Almanya'da düzenlenecek EURO 2024) katılacağımızı da biliyorum. Almanya Milli Takımı için adımız geçiyor, demek ki o kadar kötü bir hoca değilim.

Takımıma hangi alanlarda Ermenistan'ın sıkıntı yaşadığını ve nasıl oynamamız gerektiğini göstermiştim. Bazı şeyleri istediğimiz gibi yapamadık. Sonra 24 görüntü ile oyuncularımıza, maçın dışarıdan yansıttıkları kadar kötü olmadığını gösterdik.

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BERTUĞ BU KEZ İLK 11'DE OLACAK

Ermenistan maçında 80. dakikada oyuna giren ve 8 dakika sonra attığı golle A Milli Takım'ı yenilgiden kurtaran Bertuğ Yıldırım, hocasından formayı aldı. Kuntz'un bugün Japonya karşısında en önde 21 yaşındaki futbolcuyu oynayacağı öğrenildi. Ay-Yıldızlı takımdaki ilk maçında ağları havalandıran genç santrfor, Türkiye'nin yine gol ayağı olacak. Ayrıca kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a teslim edecek olan Alman çalıştırıcı, orta sahada İrfan Can Kahveci'yi de as kadroda kullanacak.

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Milliler, Japonya ile 21 yıl sonra karşılaşacak. İki takım arasındaki son mücadele 2002 Dünya Kupası'nda oynanmış, Türkiye rakibini 1-0 yenerek çeyrek finale kalmıştı.

STEFAN KUNTZ PANZERLER İÇİN ADAY

A Milli Takım'da koltuğu tartışılan Stefan Kuntz'un ismi Almanya'nın patronluğu için geçiyor. Panzerler'in, Japonya'ya 4-1 kaybettiği hazırlık maçı sonrası Hansi Flick'in görevine son verilmişti. Yeni hoca için 5 aday belirlendi ve bunların arasında Kuntz'a da yer verildi. 60 yaşındaki çalıştırıcı, Klopp, Nagelsmann, Rudi Völler ve Glasner ile birlikte Almanya'nın favori isimleri arasına girdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin göreve devam edeceğini belirttiği Kuntz'un, teklif gelmesi halinde vereceği cevap merak ediliyor.