Bu takas çok konuşulacak!
Yeni teknik direktörünü en kısa zamanda çözüme kavuşturmak isteyen Beşiktaş'ta gözler ocak ayına çevrilmiş durumda. Takımın çehresini değiştirmek için kolları sıvayan yönetim, Lille'de satış listesine konulan Yusuf Yazıcı ile yakından ilgileniyor. Fransız kulübünün Larin ısrarı sonrası yönetimin; Larin-Yusuf takası seçeneğini masaya koyacağı iddia edildi.
Yeni teknik direktörünü en kısa zamanda çözüme kavuşturmak isteyen Beşiktaş'ta gözler ocak ayına çevrilmiş durumda. Takımın çehresini değiştirmek için kolları sıvayan yönetim, Lille'de satış listesine konulan Yusuf Yazıcı ile yakından ilgileniyor. Fransız kulübünün Larin ısrarı sonrası yönetimin; Larin-Yusuf takası seçeneğini masaya koyacağı iddia edildi.
Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor ve takımı şampiyonluk havasına sokmak için büyük mücadele veriyor.
Kanat-forvet arayan Lille, düşük maliyeti sebebiyle Beşiktaş'tan Cyle Larin'e kanca attı. Larin'in mukavelesi sezon sonu bitiyor, Beşiktaş ise Larin'de zarar etmek istemiyor. Siyah-beyazlılar, Larin'in bonservisine karşılık Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş yönetiminin Fransız ekibine "Larin'i alın, Yusuf'u verin" teklifini sunacağı belirtildi.