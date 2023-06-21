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Ekonomi Bu tabloyu suratlarına çarpın! 2002’den bugüne asgari ücret
Ekonomi

Bu tabloyu suratlarına çarpın! 2002’den bugüne asgari ücret

Yeniakit Publisher
2023-06-21 14:52:00 - 2023-06-21 15:01:12

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de asgari ücrete ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Karahasanoğlu "100 doların üstünü AK Parti ile görenler 500 doları hedef gösteriyor" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılı asgari ücret ara zammını belirlemek için yürüttüğü çalışmaların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti; yüzde 34 oranında artış ile 11 bin 402 TL olarak açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan kara propagandaları ve algı operasyonlarını Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, önemli ifadeler kullandı.

Akşam gazetesinde yer alan asgari ücret tablosunu kamuoyuyla paylaşan Karahasanoğlu, rakamın nereden nereye geldiğini açıkladı.

Ali İhsan Karahasanoğlu programda şunları kaydetti:
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Sanki İsmet İnönü döneminde asgari ücret sanki bin 500 dolardı da AK Parti iktidara gelince onu 150 dolarlara indirdi şimdi tekrar bin 500 dolara çıkarmak için yeni yeni 500 dolara çıkardı gibi algı oluşturuyorlar. Diyorlar ki; 500 doların altında kaldı. Zaten sizin iktidarlarınız döneminde 500 değil 200 doların hep altındaydı hep altındaydı. 

Şimdi AK Parti iktidarında cumhuriyet tarihinde ilk defa 200 dolarların 300 dolarların 400 dolarların üzerini gördü. Şimdi 485 dolar olarak açıklanmış oldu. 

Gönül ister ki Avrupa'da Amerika'da ve Almanya'da bin 500 dolarsa 2 bin dolarsa Türkiye'de oraya yaklaşsın.

Ama bu yaklaşma noktasında sanki AK Parti geriye gidişin bir simge partisiymiş gibi algı oluşturmaya çalışırsanız burada yalancılık ve sahtekarlık yapmış olursunuz.

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