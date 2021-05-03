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Gündem Bu suyu içenler önce zıplıyor, sonra koşuyorlar
Gündem

Bu suyu içenler önce zıplıyor, sonra koşuyorlar

Erzurum'da bulunan Konaklı Mahallesi'nde yer alan bir su kaynağının böbrek taşına iyi geldiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 11:23:00 -
Bu suyu içenler önce zıplıyor, sonra koşuyorlar

Erzurum’a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Konaklı Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, mahalle yakınlarında bulunan bir su kaynağının böbrek taşı döktüğünü iddia ediyor. Yerel halkın iddiasına göre küçük kuyularda bulunan şifalı sudan içenler, suyun başında zıpladıktan sonra böbrek taşlarından kurtuluyor.

"Suyu içen önce zıplıyor, sonra koşmaya başlıyor"

Şifalı suyun çevresinde koşanlar ise böbrek taşlarından bir süre sonra kurtulduklarını söylüyor. Öte yandan yakın köylerden ve şehir dışından böbrek taşı hastalığı bulunan vatandaşlar da bu şifalı suyu içmek için Konaklı köyüne geliyor.

"Bu suyun faydasını görenler çok oldu"

Kendisinin bizzat şifalı sudan içerek böbrek taşını düşürdüğünü belirten Mahalle İmamı Yusuf Teymur, “Köyümüzde bulunan bu şifalı su çok eski yıllardan beri böbrek taşında kullanılan bir sudur. Günümüzde de gerek şehir içi gerek şehir dışından vatandaşlar böbrek taşı iltihabı için köyümüze gelmektedirler. Gerçekten çok şifalı ve faydalı bir su, bu suyun faydasını görenler çok oldu. Ben kendim bizzat böbrek taşını düşürürken bu suyu kullandım. Suyu içtikten sonra böbrek taşımı düşürdüm. Bu sebeple böbrek taşı hastalığı olan kardeşlerimizi köyümüze bekliyoruz. Bu şifalı sudan gelip içsinler ve bu hastalıktan kurtulsunlar. Eskiden gelen bir gelenektir. Şifalı suyu içtikten sonra daha çok etkili olsun diye zıplıyoruz, koşuyoruz ve atlıyoruz. Bunlar suyla beraber böbrek taşını düşürmede yardımcı oluyor” dedi.

Su içtikten sonra taş düşürenleri çok gördüğünü kaydeden mahalle yaşlılarından Mehmet Köseoğlu, “Bu su yıllardır burada akıyor. Köyümüzde böbrek taşı olan herkes taşlarını hep burada düşürdü. Doktorlar buraya gelip bu sudan numune aldılar. Daha sonra kendilerine giden hastaları bu köye gönderiyorlar böbrek taşı döksünler diye. Adam hasta olduğu için böbreklerine film çekiyorlar. Daha sonra bakıyorlar taş var. Bu köye gelip 1 hafta su içiyor sonra taş yok oluyor. Böbrek taşı hastalığı olan herkesin bu köye gelip su içmesini tavsiye ediyoruz. Suyun başında Zıplama, koşu yapma ve atlama bunlar çok eski zamanlardan gelen geleneklerimiz. Bu suyun başında zıplayıp silkinmek çok önemli bir şeydir. Suyu içtikten sonra buradan giderken yolda düşürenler var. Hiç yola çıkmadan direkt burada düşürenlerde var. Köye ulaşmadan taş düşürenler var biz gözümüzle bunları çok gördük” açıklamalarında bulundu.

“Herkese öneriyorum"

Eşi ve çocuklarında bulunan rahatsızlıktan dolayı yakın bir köyden su almak için geldiğini söyleyen Emrullah Dağ, “Tuzcu köyünden buraya geldim. Eşimde ve çocuklarımda rahatsızlık olduğundan dolayı buradan su almaya geldim. Bu sudan ben kendi tedavimde kullanmak için içtim. Yıllar önce çok ağrım vardı buraya gelip sudan içtim ve hastalığımdan kurtuldum. Ailemi de bu sudan faydalanmaları için buraya getirdim. Umarım suyun yararını onlar üzerinde de görürüz. Su peşinde gezenler mutlaka buraya gelip bu suyun tadını tatsınlar. Gelip aç karnına bu suyu içen olursa mutlaka faydasını görecektir. Burada suyu içiyorsun daha sonra aşağıya doğru koşuyorsun bir daha gelip burada su içiyorsun. Bu işlemi piknik amacıyla buraya gelerek de yapabilirsiniz” diye konuştu.

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