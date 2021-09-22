Bu sözü Fransız bakan söyledi: İslam büyük bir medeniyettir

Fransa'da İslam Sanatları Sergisi düzenlenecek. İlk defa Paris dışında 18 kent, Louvre Müzesi'nin organizatörlüğünde 20 Kasım-27 Mart arasında "Şimdiyi anlamak için bir geçmiş" temasıyla sergiye ev sahipliği yapacak.

İslam coğrafyası ve medeniyetine ait eserlerin yer alacağı serginin Louvre Müzesi'ndeki tanıtım programına, Kültür Bakanı Bachelot-Narquin, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ile müze yetkilileri ve sergilerin yer alacağı kentlerden bazılarının belediye başkanları katıldı.

Bakan Bachelot-Narquin, İslam sanatlarına ait eserlerin Fransa'da ilk kez Paris dışında eşzamanlı olarak 18 farklı şehirde sergileneceğini söyledi.

Bachelot-Narquin, "İslam sadece bir din değil, kelimenin kendisinin de anlattığı gibi büyük coğrafi alanı ve geniş zaman dilimini kapsayan bir medeniyettir." dedi.

Sergiler için 4 milyon euroluk bütçe ayrılan organizasyonun finansmanının Kültür Bakanlığı tarafından karşılandığını ifade eden Bachelot-Narquin, İslam medeniyet ve kültürüne ait eserlerin, Fransızların İslam'a bakışlarını değiştirmeye yardımcı olmasını umduklarını belirtti.

Kabe'nin anahtarı da sergide

Hindistan'dan Endülüs'e geniş bir alanı kapsayan, 7. yüzyıldan bugüne var olan bir medeniyet içinde çok farklı sanatsal ifadelerin oluştuğunu kaydeden Fransız Kültür Bakanı, sergilerin bu çeşitliliğinin sanatsal zenginliği hatırlatacağını aktardı.

Bachelot-Narquin, İslam'ın uzak bir medeniyet değil, yüzyıllardır batı uygarlığıyla ilişkisi olan bir medeniyet olduğuna dikkati çekti.

Fransa'da Orta Çağ'dan beri çok sayıda İslam sanatına ait eserin bulunduğunu, 2003'te İslam Sanatları bölümü açılmadan önce de Louvre Müzesi'nde çok sayıda İslami sanat eserinin olduğunu dile getiren Bakan, sergilerde Memlük Devleti döneminden kalma Kabe'nin anahtarı gibi diplomatik hediyelerin de olduğu bilgisini verdi.

Dünyanın en büyük sanat müzesi özelliğini taşıyan Paris Louvre Müzesi'nde koleksiyon olarak İslam Sanatı, Antik Yunan ve Mısır eserlerinin yanı sıra Roma eserleri, heykeller, tablolar, baskı ve çizimler bulunuyor.

Müzede aynı zamanda yasa dışı yollarla Türkiye'den de getirildiği belirtilen tarihi eserler yer alıyor.