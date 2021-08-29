Bu sözleri İran için de söyleyebilir misin Ersoy?

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HaberTürk’ün sabıkalı patronu Turgay Ciner hakkında ağzını dahi açamayan ancak gündem olabilmek için belgesiz, kanıtsız haberlere imza atarak mesleği ayaklar altına alan sözde gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da tepki çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Günlerdir Afganistan’da bulunan ve Taliban’ı karalamak için hiçbir görüntü sunmadığı halde, “İnsanlara saldırıyorlar, gazetecileri darp ediyorlar” benzeri haberler yapan Ersoy, bu kez Türkiye ile Afganistan arasındaki, coğrafi, sosyal, tarihi, kültürel, ekonomik, askeri, siyasi vb. yapı farklarını gözetmeden kıyaslama yaptı.

Ersoy, “Biz çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir yerde yaşıyoruz. Afganistan gibi yerlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti insan yüz kere düşünüyor. Çok çok önemli şeyler başarılmış diyorsunuz.” dedi.

Ersoy’un, daha önce savunduğu İran rejimi için de aynı sözleri söyleyip söyleyemeyeceği merak konusu oldu. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Arkeoloj Hüseyin Vaad Demir, “Eğer Mehmet Akif Ersoy bu cümleyi İran ve Şam ziyaretleri sonrası da kursaydı kendisini tutarlı bulurum. Sadece tutarlı!” ifadelerini kullandı.