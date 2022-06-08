Bu sözler erkekleri küçük düşürme değilse nedir? ‘İstersem saniyesinde koluma takarım’

Vücudunu teşhir ederek para kazanmaz tuzağına kendine kaptıran sözde oyuncu Merve Boluğur, tepki çekecek sözler sarf etti.

Bu sözler erkekleri aşağılamak değilse nedir?

Rezil magazin dünyasının gençlere örnek olarak pohpohladığı Merve Boluğur, magazin kadını diye gösteriş yapan karakterlerin adeta erkeklere bakış açısını itiraf etti. Erkekleri kolay ulaşılabilir bir eşya konseptine sokan Boluğur, "Hayatımda kimse yok. Laf olsun diye biriyle çıkmayı sevmiyorum. İstersem koluma birini takarım. Çok basit bir şey. Benim bir dakikamı hatta saniyemi alır. Mevzu o değil. Ben gerçek, derin bağlar kurmayı sevdiğim için seçiciyim." diyerek erkekleri aşağılayarak küçük düşürdü.