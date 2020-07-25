Bu sözler CHP’li Gürsel Tekin’den: Hayatımın her alanında haram para kazandım
CHP'li vekil Gürsel Tekin, Halk TV'de katıldığı bir programda kullandığı "Hayatımın her alanında haram para kazandım." ifadeleriyle kendini rezil etti.
Hain terör örgütü PKK'ya verdiği desteklerle bilinen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Halk TV'de katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete karşı iftira atmaya çalışırken rezil oldu.
"Haram para kazandım"
Tekin, "Çaycılık da yaptım garsonluk da yaptım, hayatımın her alanında haram para kazandım." dedi.