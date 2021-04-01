Bu söz Yılmaz Özdil’e söylense ne olurdu?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun, kendisine açık bir şekilde hakaret eden kişi hakkında dava açtı. Ortada açık bir hakaret olmasına rağmen hakim, sanık hakkında beraat kararı verdi. Twitter hesabından beraat kararına tepki gösteren Fatmanur Altun, "'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş. 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakimin kararını yorumladı.

Murat Alan, "Bu söz Yılmaz Özil'e söylenmiş olsaydı... Hatırlayın, hiç bununla alakası olmayan bir eleştirel yaklaşımda bulunmuştı Ebubekir Sifil Hoca. Yaygaraları kopardı, kıyameti kopardı. Şu sözü Ebubekir Sifil Hoca Yılmaz Özdil'e söylemiş olsaydı yer yerinden oynardı." değerlendirmesinde bulundu.

Karahasanoğlu, ise "Türkiye'de 28 Şubat ürünü yargı hala dindar insanları mağdur ediyor. Dindar insanlar şikayet etseler bile kendilerine yapılan hakaretlerden sonucunda netice alamıyorlar ve yargıya güvensizlik oluşmuş oluyor. " dedi.