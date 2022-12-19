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Gündem Bu soruyu doğru cevaplayamayacaksınız... Türkiye'de oturanların içinde, en çok hangi dış ülkede doğan var?
Gündem

Bu soruyu doğru cevaplayamayacaksınız... Türkiye'de oturanların içinde, en çok hangi dış ülkede doğan var?

Açıklanan son istatistiklere göre, Türkiye'de ikamet eden ancak doğum yeri yurt dışı olan 3 milyon 141 bin 351 kişi arasında Bulgaristan doğumlular yüzde 11,4 ile ilk sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 16:34:00 -
Bu soruyu doğru cevaplayamayacaksınız... Türkiye'de oturanların içinde, en çok hangi dış ülkede doğan var?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin "Nüfus ve Konut Sayımı" verilerini açıkladı.

Veriler, ülke idari kayıtları temel alınarak oluşturuldu. Buna göre, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucunda 13 milyon 648 bin 270 kişi olan ülke nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

 

Türkiye'de ikamet eden ancak doğum yeri yurt dışı olan 3 milyon 141 bin 351 kişi arasında Bulgaristan doğumlular yüzde 11,4 ile ilk sırada yer aldı. Bulgaristan'ı sırasıyla yüzde 10,5 ile Almanya, yüzde 10,4 ile Irak, yüzde 8,8 ile Suriye, yüzde 5,7 ile Afganistan doğumlular izledi.

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