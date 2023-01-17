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Gündem Bu sorunun çözülmesi için daha kaç çocuk ölmeli? Başıboş köpekten kaçan çocuğa araba çarptı!
Gündem

Bu sorunun çözülmesi için daha kaç çocuk ölmeli? Başıboş köpekten kaçan çocuğa araba çarptı!

İzmir'in torbalı ilçesinde bisiklet sürerken bir köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk arabanın altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 22:50:00 - 2023-01-17 23:05:22

 Yeniakit.com.tr 

Başıboş köpek sorunu sözde hayvanseverlerin engel olması sebebi ile bir türlü çözüme kavuşturulamıyor.

Türkiye her yeni günde, bir başıboş köpek saldırısı haberi alıyor.

Son olarak İzmir'in Torbalı ilçesinde bisiklet süren bir çocuk başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçan çocuk, panikle fark etmediği aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansırken, çocuğun sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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