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Dünya

Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik meşru saldırılarında Ankara’yı desteklemek yerine muhalif bir tutum sergileyen Irak’tan skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 09:59:00 - 2020-08-14 10:03:22
Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”

Terör örgütü PKK, on yıllardır Irak’ta yuvalandı. Türkiye’ye yönelik bölücü eylemlerine Irak topraklarında hazırlanan teröristler, özellikle FETÖ’nün TSK’dan temizlenmesiyle adeta erime noktasına geldi. Meşru haklarını kullanarak Irak topraklarında yuvalanıp tehdit oluşturan PKK’ya karşı operasyonlarına hız veren Türkiye, ilginç tepkilere de maruz kalıyor.

PKK’ya yönelik operasyonlarda Türkiye’ye destek vermek yerine muhalif tutum sergileyen Irak, Ankara’ya karşı akılalmaz bir tavır takındı.

PKK ile mücadele etmek yerine yıllardır topraklarında yuvalanmasına sesini çıkaramayan Irak, son operasyonlarda kendi askerlerinin öldüğünü iddia ederek Türkiye’yi tehdit ediyor.

Son olarak Irak Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Danışmanı Abbas Enburi, skandal açıklamalarda bulundu. Ayrıca Irak’a yakın medya organları, çeşitli siyasi ve Şii grupların da Türkiye aleyhinde konuştuğunu ileri sürerek, Iraklıların “Türkiye’ye misliyle cevap verilmesini” istediklerini ileri sürmeye ve kamuoyu oluşturmaya başladı.

“BM’ye şikayet edilmeli”

IKBY’ye yakın Rudaw’a konuşan Abbas Enburi, 2 gün önce Parlamento Dışişleri Komiyonu’nun bir bildiri yayımlayarak, Irak hükümetinden Türkiye’ye karşı farklı tavırlar alınmasını istediğini anımsattı. Enburi, Türkiye’nin hava harekatını sadece kınamanın yetmeyeceğini savunarak, “Hükümet Ankara’yı Birleşmiş Milletler’e şikayet ederek yaptırım talep etmeli” dedi.

Yine Rudaw ileri sürdüğü iddialara göre, bazı Iraklı siyasiler ve Haşdi Şabi grupları Türkiye’ye karşı güç kullanılmasını talep etti.

Irak Parlamento Başkan Yardımcısı Hasan el Kabi’nin, BM Güvenlik Konseyi'ni Türkiye'nin “saldırılarını derhal durdurmak için harekete geçmeye” çağırdığı belirtildi.

“Misliyle karşılık verilmeli”

Irak Asaibi Ehl-i Hak örgütü de, siyasi gruplardan Türkiye'ye karşı birleşik ve ortak bir tavır sergilemelerini talep etti.

Irakiyyun İttifakı Başkanı Seyyid Ammar Hekim de, Bağdat yönetiminden ülkenin egemenliğinin korunması için gereken kararları almasını istedi.

Rudaw’daki skandal habere göre Irak halkı da, “Türkiye’ye misliyle karşılık verilmesini” istedi.

Irak halkının Türkiye’ye düşman bir tavır takınmayacağı genel kabul gören bir durum. Söz konusu haberin kamuoyu oluşturmak için yapıldığı açıkça gözler önüne seriliyor. Terör örgütlerine karşı Irak’ta amansız bir mücadele yürüten Türkiye’ye halkın destek vermesi gerekirken, siyasilerin düştüğü hataya düşmeyeceği bekleniyor. Ayrıca Iraklı siyasilerin de en kısa sürede hatalarından dönüp Türkiye’ye operasyonlar için destek vereceği öngörülüyor.

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Yorumlar

aaa

bagimsiz irak varmisda bizim haberimiz yooooooooooooook:::SEREFSIZLERE BAK:::KARILARINIZA ORADA TECAVUZ EDENLERE GIKINIZ CIKMAZ TURKIYENIN PKK TEMIZLEMESINDEN RAHATSIZ OLURSUNUZ....siz ancak sopadan anlarsiniz...YAVUZ GELIYOR AZ KALDI........................o olmasada TORUNLARI YOLDA:::::::::::::UMMETIN BIRLIGI ANCAK SOPAYLA SAGLANCAK:::::::::::::
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Ali

Zamanında yardım ettiğimiz insanların şimdi bizim hakkımızda yaptığı yorumlara bak. Ama kabahat Bizim hükümetimiz de. sen de Amerika gibi git petrol kuyularına çök bunlara da zırnık koklatma aynı zamanda istediğin operasyonlarida yap, korkutmak için bunlardan da birkaç kişiye kaza süsüyle infaz yap. bak bakalım bunları söyleyebileceklermi. Biz ise aptal gibi tek taraflı dünyaya yardım etmeye devam ediyoruz. Yardım ettiğimiz ülkelerin hançerleri ni sırtımızda her daim hissediyoruz. Dünyada böyle başka bir ülke yok.
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