Bu şerefsizden polis nasıl olmuş! Emre Uslu'dan PKK'ya uşaklık

Her fırsatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan FETÖ firarisi Emre Uslu, Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı bitirmeye yönelik operasyonlarına ilişkin küstah ifadeler kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye karşı sığındıkları ülkelerden saldırmaya devam ediyor.

Bu kalleşlerin başında ise vatan haini Emre Uslu geliyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla zehirini akıtan Uslu bu kez PKK'nın safında yer almaya başladı.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonların siyasi olduğunu söyleyerek teröristlere uşaklık yapan eski polis Emre Uslu, "PKK Türkiye içinde eylem yapmayı pratik olarak azaltmış/durdurmuş, terör örgütleri listesinden çıkmaya çalışırken yapılan son operasyonun anlamsız ve siyasi amaçlı olduğunu operasyon başladığı zaman yazmıştım. Bu, o çatışmalarda ve helikopterde ölenlere üzülmeme engel değil" ifadelerini kullandı.