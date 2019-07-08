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Bu şerbet harareti gideriyor!

Yaz sıcaklarında en büyük sorunlardan biri hararet. Uzun sıcak yaz günlerinde harareti gidermek için çeşitli tarifler aranır. Bu şerbet hararetinizi gidermek için bire bir. Geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmezi şerbetler yaz aylarında serinlemek isteyenler için hem göze hem damağa hitap ederken, mor reyhan şerbeti de sakinlik verip harareti gideriyor. İşte hararet gideren mor reyhan şerbet tarifi...

08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:21
Bu şerbet harareti gideriyor!

Yaz sıcaklarında en büyük sorunlardan biri hararet. Uzun sıcak yaz günlerinde harareti gidermek için çeşitli tarifler aranır. Bu şerbet hararetinizi gidermek için bire bir. Geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmezi şerbetler yaz aylarında serinlemek isteyenler için hem göze hem damağa hitap ederken, mor reyhan şerbeti de sakinlik verip harareti gideriyor. İşte hararet gideren mor reyhan şerbet tarifi...

Mor reyhan şerbetinin antioksidan içermesiyle büyük önem taşıdığını dile getiren Mehmet Pıçak, “Halkımız antioksidanı çok duyuyor, herkes söylüyor ama ben burada terim manasını vermekte yarar görüyorum. Vücudumuz içerisinde bulunan gereksiz maddelerin dışarıya atılması için kullanılan maddelere antioksidan diyoruz. Gün içerisinde en az yarım litre mor reyhan şerbeti içenlerde hem bir sakinlik hem bir hararetin düşmesi hem susuzluğun giderilmesi, hem varsa iltihap durumları, antioksidan ihtiyaçlarının karşılanması olarak yardımcı olur” dedi.

"Şerbetler milli içecektir"

Vücudun az su tüketildiğinde zarar göreceğini belirten Pıçak, “Bununla alakalı olarak bol su tüketmemiz gerekiyor. Tabii suyu da biz baharat ve şifalı bitkilerle alakalı olduğu için renklendiriyor, tatlandırıcı ve yine su olarak sunuyoruz. Osmanlı’dan günümüze şu gelenek gelmiştir ve biz bunu sürekli anlatıyoruz. Bu da şerbet geleneğinin, şerbet bizim için milli bir içecektir. Nasıl ayran milli bir içeceğimiz ise şerbet de bizim için milli bir içecektir” diye konuştu.

Mor reyhan bitkisinin dünyada en özel bitkiler arasında yer aldığını anlatan Mehmet Pıçak, Türkiye’de yetişen mor reyhanın lezzeti, kokusu ve damakta bıraktığı tadı ile Türkiye'de ve dünyada birçok insanı mest ettiğini aktardı. Beş litre su için yaklaşık 200 gram mor reyhan tavsiye edildiğini belirten aktar Mehmet Pıçak, “Yaklaşık bir su bardağı şeker, dört adet karanfil, dört adet kabuk tarçın malzemeler. Bunların hepsini yaklaşık yarım saat kadar kaynatacaklar, ardından bitkiyi içerisine alıp suyu süzdükten sonra soğuk bir şekilde ikram edecekler.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:21
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