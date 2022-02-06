Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle aileler, eğitimin nasıl devam edeceğini araştırmaya başladı. Peki, okullar açılmayacak mı?

Bu sene uzaktan eğitim olur mu? Uzaktan eğitim başlayacak mı Mahmut Özer açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV’de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek” dedi.

İlk döneminin başarılı geçtiğini belirten Bakan Özer, "Beş ayı başarılı bir şekilde geçirdik. Eğitimde kesintiye uğramadan zor bir süreci geride bıraktık. Hem o kurallara uymak hem de maske ile ders anlatmak ve dinlemek zordu. Bu sürecin kahramanları öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizdir. Aynı başarı ve kararlılıkla tüm kademelerde 81 ilimizde eğitim öğretime devam edeceğiz” diye konuştu.