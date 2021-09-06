6 Eylül Pazartesi günü tüm yurtta yüz yüze eğitim başladı. Veliler, geçen yıl olduğu gibi bu sene de uzaktan eğitimin olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Bu sene uzaktan eğitim olur mu? Bu sene EBA’da eğitim olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin kesintisiz devam etmesi yönünde kararlı olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız" diye konuştu.

Aşı çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımı, en başta da eğitim camiamızı ve velilerimizi aşılarını olmaya davet ediyorum. Birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli başarıdır. Salgının yayılmasını engellemek, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz başta olmak üzere hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır. Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin” dedi.