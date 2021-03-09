Umre ziyaretleri ne zaman başlar 2021 | Salgın hac ve umre ziyaretlerini de olumsuz etkiledi. Milyonlarca kişi 2021 yılında hac ve umre ziyaretlerinin başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Peki, bu sene umre var mı?

Bu sene umre ve hac var mı? Umre ne zaman başlayacak? 2021 hacca gidilecek mi?

Milyonlarca kişi 2021 yılında hac ve umre ziyaretlerinin başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında beklenen açıklama Diyanet İşleri’nden geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt haklarının 2021 için de devam etmekte olduğu bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler" denildi.