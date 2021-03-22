Liselerde sınıfta kalma var mı? Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan devam etmek durumunda kalan eğitim hayatı, öğrencilerin sınavlarının da ertelenmesine neden oldu. Lisede okuyan öğrenciler bu yıl sınıfta kalma olup olmadığını merak ediyor. Peki, lise 9.10.11.ve 12. sınıflarda kalma olacak mı?

Bu sene sınıfta kalma olacak mı lise 2021?

Uzaktan eğitimle döneme merhaba diyen ve yüz yüze eğitime 2 Mart’tan itibaren geçen İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu yıl sınıfta kalma olup olmayacağını araştırıyor. Pandemi nedeniyle geride bıraktığımız eğitim yılında sınıfta kalma kaldırılmıştı .İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilk dönem karnelerini ders etkinliklerine katılım puanı ve sözlü notlarıyla aldı. Lise öğrencilerinin birinci dönem karne notlarını ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıfta kalma olmuyor.

MEB Bakanlığı birinci dönem karne alamayan öğrenciler için ikinci dönem yüz yüze sınavların 8 Mart tarihinden itibaren yapılması kararını aldı. Yüz yüze eğitime başlanmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı okullarda ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılması esaslarını belirleyecek. Okulların açılması ve sınavların düzenlenmeye başlanmasıyla bu eğitim dönemi sonunda ortaokul ve liselerde sınıfta kalma, olması bekleniyor. Ortaokullarda zayıf dersi bulunan öğrencinin sınıf tekrarına kalması veya sınıfı geçmesine Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor. Liselerde ise yıl sonu ortalaması 50’nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre bu eğitim yılı 18 Haziran’da sona erecek. Bakanlık konuyla ilgili yakın zamanda öğrencileri ve aileleri bilgilendiren bir açıklama yapacak.

Yüz yüze eğitimin veli onayına bırakılması adına öğrencilerin devamsızlıktan dolayı bu sene sınıfta bırakılma işlemi gerçekleştirilmeyecek.