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Eğitim Bu sene KYK burs ücreti ne kadar olacak? 2022 KYK burs kredi parası kaç lira?
Eğitim

Bu sene KYK burs ücreti ne kadar olacak? 2022 KYK burs kredi parası kaç lira?

KYK bursu ne kadar 2022 | Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK burs ve öğrenim kredisinden yararlanıyor. İlk kez başvuru yapanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Öğrenciler yılbaşıyla birlikte burslarına ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor. Peki, 2022 yılında KYK bursu ne kadar olur? KYK bursu ne kadar olacak 2022

Yeniakit Publisher
2021-12-11 13:05:00 -
Bu sene KYK burs ücreti ne kadar olacak? 2022 KYK burs kredi parası kaç lira?

Üniversite öğrencilerinin pek çoğu eğitim hayatlarında burs ve öğrenim kredilerine gereksinim duyabiliyor. KYK’dan burs ve öğrenim kredisi alanlar ise 2022 yılında ödemelerine ne kadarlık bir artış yapılacağını merak ediyor. Peki, KYK bursu kaç lira olacak 2022

Bu sene KYK burs ücreti ne kadar olacak? 2022 KYK burs kredi parası kaç lira?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8-10 Kasım tarihleri üzerinde yapıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden, “En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

Henüz KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili bilgi paylaşılmadı. 2020 yılında başvurular 28 Ekim-8 Kasım tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 7 Aralık'ta açıklanmıştı. 2021 yılında da sonuçların aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları e Devlet üzerinden ilan edilecek.

KYK burs ve öğrenim kredisine 2022 yılında ne kadarlık bir zam yapılacağı ise açıklanmadı. 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

 

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