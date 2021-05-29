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Eğitim Bu sene kaçıncı sınıflar okula başlayacak? 1. sınıfa kaç doğumlular başlayacak?
Eğitim

Bu sene kaçıncı sınıflar okula başlayacak? 1. sınıfa kaç doğumlular başlayacak?

2021-2022 kay yaşındakiler 1.sınıfa başlayacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi pek çok aile, çocuklarının ne zaman 1.sınıfa başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, kaç aylık çocuk 1.sınıfa başlar? 1.sınıfa başlama yaşı hesapla

Yeniakit Publisher
2021-05-29 16:46:00 -
Bu sene kaçıncı sınıflar okula başlayacak? 1. sınıfa kaç doğumlular başlayacak?

Küçük çocuğu olan aileler 1.sınıfa başlama yaşını araştırmaya başladı. Pandemi sebebiyle 2021-2022 eğitim öğretim yılına uzaktan mı yüz yüze eğitimle başlanacağı henüz belli değil. Ancak aşı tedarikindeki hızlanma ve aşılama hedeflenen yaş gruplarına ulaşılması durumunda sonbaharda hayatın eskiye dönmeye başlaması bekleniyor. Peki, 1.sınıf için kaç yaşında olmak gerekiyor?

Bu sene kaçıncı sınıflar okula başlayacak? 1. sınıfa kaç doğumlular başlayacak?

Okul öncesi ve ilköğretim kurumlu yönetmeliğine göre:

 Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.

Eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilir.

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.

Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden çocuğunuzun 1.sınıfa başlayacağı yaşı hesaplayabilirsiniz. Bunun için çocuğunuzun doğum bilgisini doğru şekilde girip hesaplama butonuna basmanız yeterli.

OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ 

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