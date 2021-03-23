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İSLAM Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 hac olacak mı?
İSLAM

Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 hac olacak mı?

Hacca gidilecek mi 2021 | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında Suudi Arabistan ülke dışından hac vazifesi için ülke dışında misafir konuk etmedi. 2020 yılında hac kurası çıkan ve kayıtlarını yaptıranlar 2021’de hacca gidip gitmeyeceğini araştırıyor. Peki, bu sene hacca gidilir mi? Bu sene hac var mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:47:00 -
Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 hac olacak mı?

Koronovirüs salgını hayatı pek çok açıdan olumsuz etkiledi. 2020 yılında hac kurasında ismi çıkanlar kayıtlarını yaptırdı ancak salgın sebebiyle hacca gidemedi. Bu sebeple vatandaşlar Diyanet İşleri’nin bu konuda güncel bir açıklama yapıp yapmadığını araştırıyor. Peki, 2021’de hac olur mu?

Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 hac olacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt haklarının 2021 için de devam etmekte olduğu bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler" denildi.

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