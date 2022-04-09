Bu sene hac olacak mı 2022? Türkiye’den haca izin var mı? Türk hacı adaylarına izin çıktı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cidde kentinde Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile bir araya gelmişti. Erbaş, burada Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile görüştü. Erbaş ve Rabia görüşmede, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ve umre konusunda fikir alışverişinde bulunmuştu. Ali Erbaş’ın Arabistan hac yetkilileriyle görüşmesi Türkiye’den hacca gitmeyi bekleyen milyonlarca hacı adayını heyecanlandırmıştı. Peki 2022’de hac olacak mı? Arabistan hac başvurusunu kabul etti mi? Türkiye’den bu sene hacca gidişler olacak mı?

2022 hac olacak mı?

Koronavirüs salgınının başından beri Hac ibadetinin gerçekleştirilmesi konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Suudi Arabistan bu yılki Hac kararlarını açıkladı ve verilen kararla bir milyon kişinin Hac ibadeti için kabul edileceği bildirildi.

Arabistan yurtdışından hacı adayı alacak mı?

Suudi Arabistan bu yıl kabul edeceği hacı sayısını 1 milyona yükseltti. Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hac ibadeti için ülke içinden ve dışından kabul edileceklerin sayısı 1 milyona çıkarıldı.

2022 hac başvuru şartları neler?

Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek. Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmesi gerekecek. Bakanlık ayrıca hacı adaylarının kutsal topraklarındaki ziyaretleri boyunca Covid salgınıyla ilgili tedbirlere riayet etmeleri uyarısında bulundu. Suudi Arabistan, Covid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu.