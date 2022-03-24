Ramazan büyük bir hasretle beklenirken vatandaşlar bu yıl fitre için belirlenen rakamı da araştırıyor. Peki, 2022 fitre bedeli ne kadar oldu?

Bu sene fitre ne kadar? 2022 bu yıl fitre miktarı kaç TL, lira?

Ramazan ayıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında ‘Fitre ne kadar oldu?’ sorusu geliyor. 2022 yılı fitre bedeli kısa bir süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 2022 ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar fitre bedeli 40 TL olarak açıklandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) lira olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır” denildi.

Fitre ne zaman verilir?

Halk arasında fitre olarak bilinen sadaka-i fıtır; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.