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Bu sene fındık ne kadar? Fındık fiyatları 2019 belli oldu

Bu sene fındık ne kadar olacak sorusu fındık üreticilerinin merak ettiği soruydu. Beklenen fındık fiyatları müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Fındık fiyatlarında uygulanacak taban fiyatı açıklayan Erdoğan, üreticiye yapılan 8,5 milyar liralık destek ödemesini hatırlattı. Peki, alımlarda uygulanacak olan taban fiyat ne kadar olacak? Bu sene fındık ne kadar? İşte fındık fiyatları 2019

26 Temmuz 2019 Cuma 19:05
Bu sene fındık ne kadar? Fındık fiyatları 2019 belli oldu

Bu sene fındık ne kadar olacak sorusu fındık üreticilerinin merak ettiği soruydu. Beklenen fındık fiyatları müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Fındık fiyatlarında uygulanacak taban fiyatı açıklayan Erdoğan, üreticiye yapılan 8,5 milyar liralık destek ödemesini hatırlattı. Peki, alımlarda uygulanacak olan taban fiyat ne kadar olacak? Bu sene fındık ne kadar? İşte fındık fiyatları 2019

Fındık alımlarında gerçekleştirilecek olan taban fiyat uygulaması ile ilgili beklenen haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

2019 fındık fiyatı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama şöyle; Fındık üreticisine 8,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Fırsatçılar devreye girince TMO vasıtasıyla müdahale ettik, fiyatlar olması gereken seviyelere çıktı. Bu yıl yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira, levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16,5 lira.

2018 fındık fiyatı ne kadardı?

Fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,5 liradan alacağız.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 19:05
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