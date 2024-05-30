  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Daha henüz 7 yaşındaydı! Hastaneye güle oynaya giden kızın şüpheli ölümü! Savcılık soruşturma başlattı!

Hamas bitti onlar başladı! İsrail, onları da terörist olarak tanıyacak

Mavi Marmara saldırısının üzerinden 14 yıl geçti

Bu sene 4 kez patladı! 2.5 kilometrelik yarık! O ülkede yanardağ sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi!

Yılmaz Özdil Pandora’nın kutusunu açtı! CHP parti parasıyla gazeteci satın alıyor

Türkiye'nin dış ticaret açığı azaldı!

KAAN dünya devlerini geride bıraktı! İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları

Almanya'da Togg depremi! Kimse neler olduğunu anlayamadı

Çözüm önerilerine takoz koyan İBB, 6 yılda bir barınak yapamadı! Ekrem, sokakları köpeklere bıraktı

Osmanlı’nın son sancağı hala yaşıyor! Afrika’da yaşayan esmer Türkler
Dünya Bu sene 4 kez patladı! 2.5 kilometrelik yarık! O ülkede yanardağ sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi!
Dünya

Bu sene 4 kez patladı! 2.5 kilometrelik yarık! O ülkede yanardağ sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 11:39:00 - 2024-05-30 11:40:13
Bu sene 4 kez patladı! 2.5 kilometrelik yarık! O ülkede yanardağ sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi!

İzlanda, ayladır yanardağ felaketiyle boğuşuyor. Son patlamayla 2,5 kilometrelik yarık ortaya çıktı. Patlamaların ardından ülkenin güneyinde olağanüstü hal ilan edildi.

İskandinav ülkesi İzlanda, ayladır yanardağ felaketiyle uğraşıyor. İzlanda’da Reykjanes Yarımadası'nda 2023 yılının aralık ayından bu yana beşinci kez patladı. Bugün patlayan yanardağdan çıkan lav, 50 metre yüksekliğe kadar ulaştı.

Bilindiğü üzere uzman isimler, daha önce yaptıkları açıklamalarda, başkent Reykjavik’in güneyindeki bölge için volkanik faaliyet uyarısında bulunmuştu. Yapılan incelemelerin sonunda yerin altında magma biriktiği ortaya çıkmıştı.

2,5 KİLOMETRELİK YARIK ORTAYA ÇIKTI

İzlanda Meteoroloji Ofisi tarafından bugün yapılan açıklamada, “Lavlar, 50 metre yüksekliğe kadar ulaşıyor; oluşan çatlak, 2,5 kilometre dolaylarında görünüyor ve büyüyor” ifadelerine yer verildi.

UÇUŞLARDA AKSAMA YOK

Volkanik patlamanın ardından Reykjavik’teki Keflavik Havalimanı’nın internet sitesinde dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre, uçuşlarda herhangi bir aksaklık ve ya rötar yaşanmadı. Söz konusu açıklamada bugün yaşanan patlamanın 2021 yılından bu yana yarımadada yaşanan sekizinci yanardağ patlaması olduğu eblirtildi.  Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı yarımada, 800 yılın ardından volkanik olarak yeniden faaliyete geçmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

YÜKSEK ALARM

İzlanda Sivil Savunması, yanardağ patlaması üzerine yüksek alarm durumuna geçirildi. Yetkililer Grindavik kentinin tahliyesini emretti. Yakınlardaki Blue Lagoon jeotermal spası da kapatıldı ve müşterileri tahliye edildi. Daha fazla hasar olmaması için lavları bölge altyapısından uzaklaştırılacak şekilde bariyerler de inşa edildi.

125 km/s hızla ilerlerken "Rubik Küpü" çözmeye çalıştı! Bu görüntü o soruyu tekrar akıllara getirdi: İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?
125 km/s hızla ilerlerken “Rubik Küpü” çözmeye çalıştı! Bu görüntü o soruyu tekrar akıllara getirdi: İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?

Dünya

125 km/s hızla ilerlerken “Rubik Küpü” çözmeye çalıştı! Bu görüntü o soruyu tekrar akıllara getirdi: İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?

Yıllar sonra gündeme geldi! İşte 2060 yılına kadar çıkması beklenen 6 savaş! Dudak uçuklatan plan!
Yıllar sonra gündeme geldi! İşte 2060 yılına kadar çıkması beklenen 6 savaş! Dudak uçuklatan plan!

Dünya

Yıllar sonra gündeme geldi! İşte 2060 yılına kadar çıkması beklenen 6 savaş! Dudak uçuklatan plan!

Tatbikatta ortaya çıktı! İşte Çin'in son model ölüm makinesi! Tatbikat bahanesi ile Tayvan'ı kuşattılar
Tatbikatta ortaya çıktı! İşte Çin'in son model ölüm makinesi! Tatbikat bahanesi ile Tayvan'ı kuşattılar

Dünya

Tatbikatta ortaya çıktı! İşte Çin'in son model ölüm makinesi! Tatbikat bahanesi ile Tayvan'ı kuşattılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23