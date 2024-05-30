Bu sene 4 kez patladı! 2.5 kilometrelik yarık! O ülkede yanardağ sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi!

İskandinav ülkesi İzlanda, ayladır yanardağ felaketiyle uğraşıyor. İzlanda’da Reykjanes Yarımadası'nda 2023 yılının aralık ayından bu yana beşinci kez patladı. Bugün patlayan yanardağdan çıkan lav, 50 metre yüksekliğe kadar ulaştı.

Bilindiğü üzere uzman isimler, daha önce yaptıkları açıklamalarda, başkent Reykjavik’in güneyindeki bölge için volkanik faaliyet uyarısında bulunmuştu. Yapılan incelemelerin sonunda yerin altında magma biriktiği ortaya çıkmıştı.

2,5 KİLOMETRELİK YARIK ORTAYA ÇIKTI

İzlanda Meteoroloji Ofisi tarafından bugün yapılan açıklamada, “Lavlar, 50 metre yüksekliğe kadar ulaşıyor; oluşan çatlak, 2,5 kilometre dolaylarında görünüyor ve büyüyor” ifadelerine yer verildi.

UÇUŞLARDA AKSAMA YOK

Volkanik patlamanın ardından Reykjavik’teki Keflavik Havalimanı’nın internet sitesinde dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre, uçuşlarda herhangi bir aksaklık ve ya rötar yaşanmadı. Söz konusu açıklamada bugün yaşanan patlamanın 2021 yılından bu yana yarımadada yaşanan sekizinci yanardağ patlaması olduğu eblirtildi. Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı yarımada, 800 yılın ardından volkanik olarak yeniden faaliyete geçmişti.

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YÜKSEK ALARM

İzlanda Sivil Savunması, yanardağ patlaması üzerine yüksek alarm durumuna geçirildi. Yetkililer Grindavik kentinin tahliyesini emretti. Yakınlardaki Blue Lagoon jeotermal spası da kapatıldı ve müşterileri tahliye edildi. Daha fazla hasar olmaması için lavları bölge altyapısından uzaklaştırılacak şekilde bariyerler de inşa edildi.