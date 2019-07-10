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Bu şekerlemeler çocuklarınızdan tam not alacak!

Bayram ikramlarının vazgeçilmezlerinden olan karamelli şekerleri evde kendiniz de kolayca hazırlayabilirsiniz. İçerisinde katkı maddesi bulunmayan bu şekerleri çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla verebilirsiniz.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:47
Bu şekerlemeler çocuklarınızdan tam not alacak!

Çocukların yaşamlarının ilk üç yılı mümkün olduğunca tuz ve şekerden uzak geçmeli. Bu konuda ebeveynlerin son derece hassas olması şart. Bu dönemde tüketilen her gıda çocuğun ileriki yaşantısını ciddi şekilde ilgilendiriyor. Çocuklar 3 yaşından sonra ise şekerlemelerle ölçülü olarak tanıştırılmalı. Aşırı tüketim çocukluk dönemi obezitesini tetikleyebileceği gibi ileri yaşlarda kolesterolden, kalp hastalıklarına kadar yaşanabilecek birçok sorunun temelleri bu dönemde atılabilir.

Paket ürünlerden uzak durulmalı

Çocuklarınızın tüketeceği ürünlerin paket ürün olmaması da son derece önemli. Söz konusu hazır gıdalar birçok koruyucu, katkı maddesi içeriyor. Siz de çocuğunuzun güvenli bir şekilde sizin hazırladığınız yiyecekleri tüketmesini istiyorsanız; size şahane bir şekerleme tarifi önerimiz var.

Karamelli şekerleme tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı esmer şeker
  • 1 su bardağı hurma şerbeti ya da damak tadınıza göre bir ya da iki kaşık bal
  • 2 su bardağı krema ya da buharlaştırılmış süt
  • 1 su bardağı doğranmış margarin
  • 2 çay kaşığı vanilya özü

Tüm malzemeleri orta ateşteki bir tencerenin içerisine ekleyin. Karışımı sürekli olarak çırpın.

Bir mutfak termometresi ile şekerlemeyi ölçün. Tencerenin içerisindeki karışım 120 derece olduğunda ocaktan indirin.

Şekeri yağlı kağıt serili bir tepsiye boşaltın.

Şekerlemeler soğuduğunda bir bıçak yardımıyla kesin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:47
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