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Aktüel Bu şehirde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı
Aktüel

Bu şehirde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı

Meteoroloji bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Konuyla ilgili bir açıklama da AFAD'dan geldi. Açıklamada "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 16:05:00 -
Bu şehirde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Toz aşınımı da bekleniyor

Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde artacak

İç kesimlerde hissedilir derecede (6-14 derece)olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde azalacağı, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFAD'da uyarı geldi

Öte yandan AFAD da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün öğle saatlerinden itibaren, Ordu, Giresun, Tokat, Amasya, Çorum ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verdi.

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