Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler
Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan Irak, Türkiye ile ilgili küstah bir çağrıda bulundu.
Türkiye’nin uzun zamandır PKK konusunda uyarılarda bulunduğu Irak yönetimi, son olarak Türkiye’nin teröristleri hedef alan saldırısını kınayıp Ankara’ya nota vermişti.
Terör örgütü konusunda harekete bir türlü geçmeyen sözde komşu Irak, Türkiye’nin topraklarından çıkması gerektiğini savunarak kukla Arap ülkelerinden yardım talep etti.
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt’ten Türkiye’yi bölgeden çıkarmaları konusunda kendilerine yardım etmelerini istedi.
Iraklı bakan, 4 ülke yetkilisi ile direk temasa geçtiğini açıkladı. Bakan, destek talebinin olumlu karşılanması halinde Ankara’ya karşı harekete geçeceklerini söyledi.
Bakanlık kararlılık vurgusu yaptı
Milli Savunma Bakanlığı ise bölgenin teröristlerden temizlenene kadar operasyonların devam edeceğini açıklamıştı.