Bu sefer olacak mı? Menajeri geldi...

Galatasaray - Rukh Kharkiv U19 maçında bir dönem transfer listesinde bulunan Lyonlu Moussa Dembele'nin transferi konusunda pazarlık yapıldığı belirtildi.

Galatasaray - Rukh Lviv U19 maçında ilginç bir olay yaşandı. Lyon forması giyen ve bir dönem Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Moussa Dembele'nin menajerleri karşılaşma için NEF Stadı'na geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız golcünün transferinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

GALATASARAY 2016'DA İSTEMİŞTİ

Sarı-Kırmızılılar, Dembele'yi 2016 yılında kadrosuna katmak istemiş ancak o dönem yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Oyuncu da Fulham'dan İskoç ekibi Celtic'e transfer olmuş ve Premiership'te gösterdiği performansla Galatasaray'ı pişman etmişti.

22 MİLYON EURO'YA TRANSFER YAPTI

Fulham'da 3 sezon forma giyen Fransız forvet son sezonunda 46 maçta 17 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Dembele buradan bedelsiz olarak Celtic'e transfer olmuştu. 2 sezon Celtic forması giyen Dembele iyi geçen sezonun ardından 22 milyon Euro'ya Lyon'a transfer oldu.

GEÇEN SEZON 22 GOL ATTI

4 sezondur Lyon forması giyen Dembele özellikle geçen sezon muhteşem bir performansa imza attı. 2021-2022 sezonunda Lyon'la 36 maça çıkan golcü futbolcu 22 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Dembele bu sezon ise 9 maçta 2 gol atmayı başardı.

NEF STADI'NDA MAÇ İZLEDİLER

Lyon'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Fransız golcü Moussa Dembele'nin menajeri Makan Fofana, İstanbul'a geldi. Fofana ve Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, NEF Stadı'nda Galatasaray - Rukh Lviv U19 maçını beraber izledi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Haber7.com'a göre; Lyon forması giyen Moussa Dembele'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fransız kulübü, sezon sonu serbest kalacak oyuncuyu devre arasında satmak istiyor. Galatasaray kulübü en ciddi adaylardan biri. Icardi ve Seferovic'in performansından memnun olmayan Sarı-Kırmızılı takım Dembele transferini devre arasında bitirebilir.