FETÖ artığı Karar Gazetesi’nin "İktidarın en zayıf karnı yine bir cinayet" köşe yazısına gazetemizin arşiv sayfasında bir yorumla yer verildi.

“Bu sefer kullanışlı “Ne”sin Yıldıray?” başlığında; “Seni “kullanışlı aptal” olarak kullandığını itiraf ettiğin FETÖ’nün işlediği Hrant Dink cinayetinde de bire bir bu lafları ediyordunuz, hatırlıyor musun Yıldıray? Aradan 16 yıl geçti, “Taraf”gitti, “Karar” geldi, Amerika’nın FETÖ eliyle devlete yerleşme çabasının yerine Erdoğan’ı beşinci kol faaliyetleriyle devirme taktiği geldi, ama sen hiç değişmedin; yine şaibeli bir cinayet üzerinden, yine birilerine operasyon çekmeye çalışılıyor, yine operasyonun içindesin... Peki bu duman dağıldığında ne diyeceksin? Geçen sefer “Biz kullanışlı aptallar olduk” dedin, yırtar gibi oldun... Bu sefer yırtmak için “kullanışlı”" ne olacaksın? Yorumu yapıldı.