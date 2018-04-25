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Bu sefer kaçamadılar... FETÖ'cülerin teknesi kayalıklara çarptı

Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan sürat teknesi, Sahil Güvenlik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kayalıklara çarptı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:43
Bu sefer kaçamadılar... FETÖ'cülerin teknesi kayalıklara çarptı

Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan sürat teknesi, Sahil Güvenlik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kayalıklara çarptı. Teknede yakalanan FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri arasında eski hakimler ve TÜBİTAK çalışanının da bulunduğu, yüklü miktarda para ele geçirildiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından geçtiğimiz akşam alınan ihbarda, Kisebükü Koyu açıklarında 1 adet sürat teknesinin karanlıkta yol aldığı bildirildi. Yalıçiftlik açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu hemen bölgeye sevk edildi.

DUR İHTARINA UYMADI, KAYALIKLARA ÇARPTI

Kisebükü önlerinde görülen tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Dur ihtarına uymayarak karaya doğru kaçan tekne bir süre sonra kayalıklara çarparak durabildi. Tekneden kurtulan 16 kişi, bu defa karadan kaçmaya çalıştı. Havadan ve denizden yapılan çalışma sonucu, kaçmaya çalışan kaçaklar kısa sürede yakalandı.

TEKNEDE YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Adli makamlara teslim edilen 16 kişiden 6'sının çocuk olduğu, 10 kişinin ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Kaçaklar arasında görevden ihraç edilen 2 hakim, 2 savunma sanayi müsteşarlığı çalışanı ve 1 TÜBİTAK çalışanı bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teknede yapılan aramada yüklü miktar para bulunduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:43
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