Bu sefer aynı gece tutuklanır haberiniz olsun! Sakın ha sakın! Aklınızdan bile geçirmeyin!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Sakın ha, sakın! Aklınızdan bile geçirmeyin!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, son günlerde Gezi isyanının örnek gösteren muhaliflere tepki gösterdi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Gezi’nin başlangıcı, tam da 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde idi ama.
27 Mayıs darbesinin, Türk milleti vicdanında affedilmez, onarılmaz bir yara açtığını bilenler..
Kendileri açısından başarılı olsalardı, gezi isyanının başlangıcını belki 27 Mayıs olarak kutlayacaklardı ama..
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Başarısız olunca..
Başlangıç tarihini 31 Mayıs’a çekerek, yıldönümü kutlamaları yapmayı tercih ettiler.. 27 Mayıs’ın kötü anılışından kendilerini sıyırmak istediler..
Oysa daha 4 gün önce, 28 Mayıs’ta sandık önlerine geldi..
Sandıkta boylarının ölçüsünü aldılar..
Boylarının ölçüsünü alalı; daha saatler geçmiş-geçmemiş iken, hemen kafayı çıkarıp, gezi isyanını tekrarlama tehditlerinde bulunmaya başladılar..
Oysa gezi isyanının amacı ne idi?
Seçilmiş yönetimi değiştirmek..
Sandıktan çıkan yöneticileri, sokakta alaşağı etmek.
Hazır yönetimi değiştirmek için önünüze sandık konulmuş..
Çoğunluğu sağlayamamışsınız.. Yönetimi değiştirecek sayıyı sağlayamamışsınız..
Siyasi iradeyi değiştirecek gücünüz olmadığı ortaya çıkmış..
Millet iradesi, “Yönetimi değiştirmeyi gerektiren, bir sebep yok” demiş..
Hatta devam etmiş, “Yönetimi değiştirmek isteyenlerin bu yönde bir kapasiteleri yok” demiş.. “Kabiliyetleri yok” demiş..
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