  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu seçimi kimlerin kazandığını iyi görün... PKK'lılar Suriye'de kutlama yaptı!
Gündem

Bu seçimi kimlerin kazandığını iyi görün... PKK'lılar Suriye'de kutlama yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-04-01 14:23:00 -

Türkiye'deki seçim sonuçları nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG havai fişek gösterisi ile kutlama yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlandı, HDP/DEM Parti destekli CHP birinci parti oldu.

Seçim verileri geldikten sonra dikkat çeken bir görüntü Suriye'nin kuzeyinden geldi.

Terör örgütü PKK/YPG, seçim sonuçlarının ardından havai fişek ile kutlama yaptı.

Bölgeden gelen görüntüler, seçimi kimlerin kazandığını sorgulattı!..

Ölü ve yaralılar var! Kutlama yapan CHP’de korkunç olay
Ölü ve yaralılar var! Kutlama yapan CHP’de korkunç olay

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ölü ve yaralılar var! Kutlama yapan CHP’de korkunç olay

CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar
CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar

Gündem

CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar

Aslı Baykal seçim sonuçlarında CHP'yi eleştirdi: Genel seçimde umduğunu bulamaz
Aslı Baykal seçim sonuçlarında CHP'yi eleştirdi: Genel seçimde umduğunu bulamaz

Gündem

Aslı Baykal seçim sonuçlarında CHP'yi eleştirdi: Genel seçimde umduğunu bulamaz

İşte son 20 yılın verileri… AK Partililer sandığa gitmedi, meydan CHP’ye kaldı!
İşte son 20 yılın verileri… AK Partililer sandığa gitmedi, meydan CHP’ye kaldı!

Siyaset

İşte son 20 yılın verileri… AK Partililer sandığa gitmedi, meydan CHP’ye kaldı!

İstanbul’da durum değişti! CHP 12 ilçe daha aldı! İşte parti değiştiren belediyeler
İstanbul’da durum değişti! CHP 12 ilçe daha aldı! İşte parti değiştiren belediyeler

Siyaset

İstanbul’da durum değişti! CHP 12 ilçe daha aldı! İşte parti değiştiren belediyeler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23