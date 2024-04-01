Bu seçimi kimlerin kazandığını iyi görün... PKK'lılar Suriye'de kutlama yaptı!
Türkiye'deki seçim sonuçları nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG havai fişek gösterisi ile kutlama yaptı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlandı, HDP/DEM Parti destekli CHP birinci parti oldu.
Seçim verileri geldikten sonra dikkat çeken bir görüntü Suriye'nin kuzeyinden geldi.
Terör örgütü PKK/YPG, seçim sonuçlarının ardından havai fişek ile kutlama yaptı.
Bölgeden gelen görüntüler, seçimi kimlerin kazandığını sorgulattı!..