Bu sebzenin inanılmaz faydası var! Kanser, bağışıklık sistemi, kansızlık, astım...

Son yıllarda hastalıklara karşı önlem almak ve bağışıklık sisteminin güçlendirmek için ilaç ya da vitamin takviyelerine ihtiyaç duyulmadan doğanın insanlığa sunduğu sonsuz şifa kaynakları tercih edilmeye başlandı. Doğada bulunan şifa kaynağı besinlerden biri de siyah havuçtur. Ülkemizde fazla rağbet görmemiş olsa da sayısız şifayı bulunmaktadır. Özellikle şalgam yapımında kullanılan siyah havuç kış aylarında tezgahlarda yerini almaktadır. Daha çok salatalarda kullanılan siyah havuç, yemeklerde de kullanılabilmektedir. Özellikle mercimek çorbasına eklendiğinde hastalıklara karşı ilaç niyetine tüketilebilir. Dünyanın farklı coğrafyalarında yetişen siyah havuç, ülkemizde Konya’da yetişmektedir.

Siyah havucun faydaları

Kozmetik ve gıda sektöründe çok fazla kullanılan siyah havuç, hastalıklara karşı kullanılan en sağlıklı ve doğal gıdalardandır. Özellikle son yıllarda doğanın sunduğu şifa kaynaklarından yararlanmak üzere kendi doğal tarımıyla uğraşan kişilerin özenle yetiştirdiği siyah havucun en belirgin özelliği antioksidan olmasıdır. Siyah havuç gibi koyu ve canlı renklere sahip meyve ve sebzeler daha engin antioksidan içermektedir. Bundan dolayı beslenme uzmanları sebze ve meyve tüketiminde bu gıdalara yönelmeyi tavsiye etmektedir. Bunun dışında sayısız faydası olan siyah havucun insan sağlığına olan faydaları şöyledir:

- Antioksidan kaynağı olması nedeniyle vücutta biriken toksinlerin atılmasına, kanser hücrelerinin yayılmasına karşı savaşarak sağlıklı hücrelerin çoğalmasını sağlamaktadır.

- İltihap sökücüdür.

- İçerdiği A,C,K vitaminleri sayesinde vücudun günlük ihtiyaç duyduğu vitaminlerin büyük bir kısmını karşılamaktadır. 100 gr siyah havuçta bulunan A vitamini, günlük ihtiyaç duyulan A vitaminin tek başına karşılamaktadır. A vitamini, kemik, diş, diş eti, göz sağlığının gelişimine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, kansere karşı etkili bir silah olmaktadır.

- Kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko mineralleri sayesinde ise kemik gelişimine katkı sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci arttırmaktadır.

- Anne sütünü arttırır.

- Zengin lif kaynağı olması, sindirim sistemi bozukluklarına engel olmaktadır. Hazmı kolaylaştırarak bağırsak ve mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

- Astım, bronşit ve ses kısıklığına karşı etkilidir.

- Kansızlık ve anemi hastalıklarına karşı siyah havuç tüketilmesi önerilir.

- Kan dolaşımının daha sağlıklı olmasına yardımcı olurken kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

- Diş ve diş etinin güçlü ve sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

- Yüksek ateşi düşürür.

- Dikkat dağınıklığı, algılama sorunu ve unutkanlığa karşı etkilidir.

Siyah havuç kullanım alanları

Doğuştan olmayan ve sonradan karşılaşılan hastalıkların hemen hemen hepsine çare olan siyah havuç, yemeklerde ve salatalarda kullanılabilir. Daha çok şalgam yapımında kullanılan siyah havuç, düzenli olarak tüketildiğinde herhangi bir hastalığı olmayanların dahi daha sağlıklı olmasına ve yakalanabileceği olası bir hastalığa karşı da korumaktadır. Hafızayı güçlendirmesi için suyunun içilmesi önerilmektedir. Siyah havucun kullanım alanları şöyledir:

Siyah Havuç Kürü: Her gün akşam yemeklerinden sonra bir bardak havuç suyu içilmesi yukarıda sayılan tüm faydalardan istifade edilmesine yeterli olacaktır. Ancak havuç suyu tüketirken dikkat edilmesi gereken şey ise taze sıkılmış olması ve içtikten sonra uzunca süre bir şey yiyip içmemeye özen gösterilmesidir. Ayrıca havuç suyu içerken içerisine 1-2 damla sıvı yağ eklenmesi tavsiye edilir. Böylece A vitaminin vücutta daha çok emilmesini sağlayacaktır.

Şalgam: Ülkemizde yaygın olarak kullanılan şalgam, daha çok Adana ve civarında tüketilmektedir. Probiyotik açıdan oldukça zengin olan şalgam birçok hastalığa karşı koruyucudur. Kan şekerini dengeler ve organların düzenli çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Siyah havuç besin değerleri

Karbonhidrat (g) 9.58

Protein (g) 0.93

Yağ (g) 0.24

Lif (g) 2.58

Kolesterol (mg) 0

Sodyum (mg) 69

Potasyum (mg) 320

Kalsiyum (mg) 40

Vitamin A (iu) 36706

Vitamin C (mg) 5.9

Demir 0.9