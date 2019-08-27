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Bu salonda büyük mutluluk var

Evlenme kararı alan çiftler, Şehitkamil Belediyesi tarafından hizmete sunulan Şehitkamil Nikah Salonu’nda mutlu bir hayat için ailelerinin, akrabalarının ve dostlarının şahitliğinde ‘evet’ diyor.

27 Ağustos 2019 Salı 11:50
Bu salonda büyük mutluluk var

Evlenme kararı alan çiftler, Şehitkamil Belediyesi tarafından hizmete sunulan Şehitkamil Nikah Salonu’nda mutlu bir hayat için ailelerinin, akrabalarının ve dostlarının şahitliğinde ‘evet’ diyor.


Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan ve içerisinde; 600 kişilik ve 150 kişilik 2 nikah salonu, karşılama salonu, 2 adet takı salonu, VİP salonu, bekleme holü, 2 adet gelin-damat hazırlık odası, nikah memurluğu, 2 adet nikah memur odası, arşiv, mescit, personel yemekhane, soyunma odaları, açık oturma alanları, yeşil alanlar, yürüyüş yolları ile 250 araçlık açık otopark olan Şehitkamil Nikah Salonu (ŞNS), her gün onlarca çifte ev sahipliliği yapıyor.


Çiftlerin evlilik akdinin gereğini yerine getirmek için başvurduğu Şehitkamil Nikah Salonu, nitelikli fiziki yapısıyla çiftlere sorunsuz ve unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor. Nikah öncesinde ve sonrasında sağlanan hizmetlere ve yapıya ilişkin değerlendirmede bulunan çiftler, Şehitkamil Belediyesine teşekkür ettiler.



Nezih ve güzel bir ortam


Nikah töreninin ardından ŞNS’ye ilişkin değerlendirmede bulunan damat İbrahim Yıldırım, “Bugün eşimle birlikte evliliğimizin ilk adımı olan nikahımızı kıydık. Mutluyuz, güzel bir başlangıca adım attık. İnşallah bundan sonraki hayatımızda eşimle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatımızı sürdürürüz. Gerçekten Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu nikah salonu da gerçekten nezih ve güzel bir ortam. Böylesine güzel bir ortamda nikahımızın da kıyılması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



"Şehitkamil Nikah Salonu’nu da çok beğendik"


Gelin Ayşe Gamze Yıldırım, sağlanan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün gerçekten çok mutluyum ve heyecanlıyım. İnşallah bir ömür boyu eşimle birlikte mutlu oluruz. Şehitkamil Nikah Salonu’nu da çok beğendik. Gayet güzel ve nezih bir ortam. Şehitkamil Belediyemize böylesine güzel bir hizmeti sunduğu için teşekkür ediyoruz. Sağlanan hizmetlerden çok memnun kaldık” ifadelerini kullandı.


Ayrıca; 13 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen ŞNS, çatısında kurulan 205 KW/h güneş panelleriyle kendi elektriğini üretiyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:50
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