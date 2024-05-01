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Gündem Bu saldırılar ABD’de olsaydı polis bunların ümüğünü sıkardı! Bunlar mı işçi?
Gündem

Bu saldırılar ABD’de olsaydı polis bunların ümüğünü sıkardı! Bunlar mı işçi?

Yeniakit Publisher
2024-05-01 13:56:00 -

CHP Genel başkanı Özgür Özel ile Disk’in provokede ettiği bir grup polise saldırdı. Görüntülerde Türk Polisinin vakur tavrı dikkat çekti. Polise yapılan saldırılar eğer ABD’de yapılsaydı ABD polisi o göstericilerin ümüğünü sıkardı.

CHP ile Disk’in provokasyonu işçi görünümlü eylemcileri harekete geçirdi. Gözü dönmüşler bir düşman askerine saldırırcasına Türk polisine saldırması videoyu izleyenleri, çılgına çevirdi. Bu görüntüler ABD’de yaşansaydı. ABD polisinin nasıl davranacağı hepimizin bildiği bir gerçek.

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