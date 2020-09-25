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Gündem Bu saçmalıkların çocuklara ne faydası var! Espri kisvesi altında manevi değerler yok ediliyor
Gündem

Bu saçmalıkların çocuklara ne faydası var! Espri kisvesi altında manevi değerler yok ediliyor

Bir çocuk kitabında daha skandal ifadelerin yer aldığı belirlendi. Nasreddin Hoca'ya atfedilen bir kitapta, ünlü İslam alimine ait olduğu iddia edilen rezil fıkralar büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:45:00 -
Bu saçmalıkların çocuklara ne faydası var! Espri kisvesi altında manevi değerler yok ediliyor

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’de; tecavüzü, cinsel istismarı meşrulaştıran ifadeler, yalan bilgiler, ecdadımıza yönelik hakaretvari ifadeler ve daha birçok rezil cümlelerin yer aldığı çok sayıda çocuk kitabı yazılıyor. Halkın tepkisine neden olan kitaplar, çocuklar için büyük tehlike arz ederken, bazıları da milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına alıyor.

Son olarak, ünlü İslam alimi Nasreddin Hoca’ya atfedilen fıkraların yer aldığı "Nasreddin Hoca Hikayeleri" isimli kitapta, skandal ifadeler kullanıldığı belirlendi.

Söz konusu ifadeler şu şekilde:

Nasreddin Hoca, ilk eğitimini imam olan babasından aldı. Arapça ve temel dini bilgileri öğrendi. Ardından Kur’an-ı Kerim’i hıfzetti. Sivrihisar ve Konya medreselerine gitti, kapsamlı bir eğitim gördü. Babasının vefatının ardından, onun yerine bir süre imamlık yaptı. Mutasavvıf Seyyid Mahmud Hayrani'ye bağlıydı. Seyyid Mahmud Hayrani Akşehir’e taşındı, o da hocasıyla birlikte göç etti. Ölene dek Akşehir’de kaldı. Burada müderrislik ve kadılık görevlerinde bulundu. Hazırcevap kişiliği ve nüktedan yapısıyla halkın büyük sevgisini kazandı. Bu sevgi, onun hakkındaki gerçek bilgilerin söylentilerle karışmasına da neden oldu.

Bugün belirlenen söz konusu rezil kitabın da aslen İslam bilgini olan Nasreddin Hoca hakkındaki söylentilerin derlendiği mide bulandırıcı ifadelerden derlendiği görüldü.

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