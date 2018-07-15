THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Bu sabah kaybolmuştu, çok acı haberi geldi!

Amasya'da sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

15 Temmuz 2018 Pazar 19:42
Bu sabah kaybolmuştu, çok acı haberi geldi!

Amasya'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde köyde kaybolan Eymen Arslan Filiz'in ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri sürdüğü ayak izinden Filiz'in evlerinin yakınındaki sulama kanalına düşmüş olabileceğini tespit etti.

AFAD ve itfaiye dalgıçlarının çalışmaları sonucu bulunan Filiz'in cesedi sulama kanalından çıkartıldı.

Filiz'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 19:42
  1. Amasya
  2. sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paçanga böreği nasıl yapılır?
    1. Paçanga böreği nasıl yapılır?
    2. Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı
    3. Çinkonun faydaları nelerdir?
    4. Dünya Kupası sahibini buldu! Fransa..
    5. Çavuşoğlu net konuştu: Rahat..
    6. Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz töreni..
    7. Kazayı seyrederken su kanalına..
    8. Karnabaharlı kısır nasıl yapılır?
    9. Bu sabah kaybolmuştu, çok acı haberi..
    10. Cevizli baklava nasıl yapılır?
    11. Azerbaycan ordusu bir Ermeni askerini..
    12. Dera'dan zorunlu tahliyeler başladı
    13. Trump'tan May'e Brexit tavsiyesi:..
    14. Kızılcık suyunun faydaları nelerdir?
    15. Kekik suyu nasıl tüketilir?
    16. Terör örgütüne üst düzey darbe
    17. Dünya Kupası finaline Ankaragücü damga..
    18. Tuz kullanımı nasıl azaltılır?
    19. Başkan Erdoğan Kısıklı'ya geldi
    20. Yoğurtla nasıl zayıflanır?
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Eski mankenden Adnan Oktar itirafı! 'Elde edemediği tek kadın benim'
    Eski mankenden Adnan Oktar itirafı! 'Elde edemediği tek kadın benim'